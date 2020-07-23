Ижевск, , 10:39 — REGNUM В Удмуртии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») по факту гибели 33-летнего электрика. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, мужчина выполнял работы вблизи молочной фермы в селе Большая Уча Можгинского района. Получив электротравму, он упал с электрической опоры с высоты около 5−7 метров. Он скончался в машине скорой помощи.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Планируется дать оценку обстоятельствам, которые связаны с соблюдением требований безопасности труда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астрахани 27-летний рабочий 20 июля получил удар электрическим током. От полученных травм он скончался на месте происшествия.