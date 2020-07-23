Соледар, ДНР, , 10:28 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 131 единицу боеприпасов. Об этом сообщили 21 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В представительстве отметили, что на горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 48 мин калибра 120 мм, 17 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Зайцево, Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты 6/7), Широкая Балка, Васильевка, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Коминтерново», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов повреждения получили участки водовода насосной станции третьего подъёма канала «Северский Донец — Донбасс». В посёлке Зайцево повреждены три дома, зафиксировано возгорание сухой травы. Два дома получили повреждения в посёлке Коминтерново. Жертв среди мирных жителей не зафиксировано, отметили в представительстве ДНР в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо рассказал о дополнительных мерах, направленных на прекращение войны в Донбассе, которые могут вступить в силу с 27 июля 2020 года.

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