Хабаровск, , 10:18 — REGNUM В Хабаровске 22 июля грабитель вынес из офиса «Совкомбанка» три млн рублей. По горячим следам преступника найти не удалось.

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Грабитель дождался практически закрытия офиса и пошёл в кассу, где угрожая оружием, потребовал выдать все наличные деньги. Словно в насмешку, он выбрал банк, который находится рядом со зданием уголовного розыска и управлением ФСБ.

«Подождал, пока выйдут все. Пошёл в кассу. У кассира потребовал деньги. Она спокойно себя вела, как учили. По инструкции, не провоцировала, чтобы преступник оружие не применил», — пишет DVHab.ru.

Полиции не удалось даже с помощью служебной собаки выйти на след грабителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в петербургском аэропорту «Пулково» поймали грабителя из федерального розыска с 2017 года.