Уфа, , 10:16 — REGNUM 64-летний пешеход погиб после наезда на него автомобиля в Башкирии. Об этом 23 июля сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

По его словам, авария произошла вечером в с. Юматово Уфимского района. Автомобиль ВАЗ-2111 наехал на местного жителя 64-х лет. Предполагается, что пешеход двигался по краю дороги в попутном направлении.

Сообщается, что мужчина получил не совместимые с жизнью травмы. Водитель автотранспортного средства скрылся с места аварии. Стражи порядка уже установили личность подозреваемого и задержали местного жителя 47-и лет. Во время задержания мужчина находился в нетрезвом состоянии.

В настоящий момент стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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