Якутск, , 10:08 — REGNUM За последние сутки, 22 июля, общая площадь пожаров-отказников, бушующих на территории Сибири и Дальнего Востока, сократилось на 1026 га. Также сократилось их количество и территория распространения.

Как сообщает сегодня, 23 июля, сайт ФБУ «Авиалесоохрана», в четырёх регионах России действует 91 лесной пожар на площади 354 637 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

По-прежнему больше всего таких очагов (81 пожар на площади 334 643 га) находится в Якутии. Далее следуют: Хабаровский край (восемь пожаров на площади 14 460 га), Чукотский АО (один пожар на площади 5484 га) и Камчатский край (один пожар на площади 50 га).

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожарная катастрофа в лесах Сибири и Дальнего Востока повторяется снова: 2019 год ничему не научил правительство. Лесные массивы, гордость и богатство нашей страны, уже охвачены огнём, а в города и посёлки скоро может прийти дым. Об этом сказано в петиции, которую создали представители Greenpeace.

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