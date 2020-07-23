Москва, , 10:12 — REGNUM Водитель автомобиля ВАЗ открыл из пистолета стрельбу на Щелковском шоссе в Москве. Об этом 23 июля сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Также, как сообщают журналисты телеканала, очевидцы произошедшего рассказали, что открывший огонь мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время выясняются все подробности данного происшествия.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 21 июля стало известно, что в Ленинградской области 17-летний подросток случайно застрелил своего 59-летнего дедушку, который обучал его азам стрельбы из пневматики.