Майминский район, Алтай, , 09:55 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 41-летняя жительница Новосибирской области, ранее проживавшая в республике. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, женщина попадается на «удочку» аферистов в третий раз.

Отмечается, что она приехала в отпуск к знакомым в Майминский район. Попутно она подала объявление на сайте «Авито» о продаже гаража. Через некоторое время ей с ней связалась первая покупательница, предложившая сразу перевести предоплату.

«Она предложила потерпевшей пройти к банкомату и попросту заговорила доверчивую сельчанку. Совершив под диктовку незнакомки ряд операций, женщина даже не поняла, как собственноручно перевела на чужой счёт почти 15 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

После чего мошенница перестала выходить на связь, а её жертва в третий раз обратилась в полицию. Как отмечается, во всех случаях аферистам удаётся обмануть доверчивую женщину.

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