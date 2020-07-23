Босасо, Сомали, , 09:58 — REGNUM В результате авиаудара военно-воздушных сил США погибли семь террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-востоке Сомали. Об этом передает ВВС Somalia со ссылкой на сообщение Африканского командования вооруженных сил США.

В соответствии с заявлением, авиаудар был совершен в районе Тимирше при сотрудничестве с федеральным правительством Сомали. Неизвестно, были ли убиты мирные жители. Как сообщают журналисты, Тимирше находится в 140 км от Босасо.

«Мы продолжим оказывать давление на террористические организации и будем поддерживать наших сомалийских партнеров в прекращении террористической деятельности», — заявил пресс-секретарь Африканского командования вооруженных сил США полковник Крис Карнс.

Помимо боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые совершают нападения в Сомали уже почти пять лет, в стране наиболее активно действует террористическая группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы продолжим оказывать поддержку, чтобы избавить Сомали от подобных организаций как ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — подчеркнул Карнс.