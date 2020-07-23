Хабаровск, , 09:55 — REGNUM Очередная трагедия произошла в Хабаровске — в реке Амур 23 июля утонула девочка 7 лет. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ региона.

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Несчастный случай произошёл на несанкционированном пляже в Кировском районе, рядом с жилым массивом.

Две подружки 7 и 8 лет оказались без взрослых на берегу. По предварительным данным, восьмилетняя девочка упала в воду, вторая начала её спасать. Подбежали отдыхающие, одну девочку спасли, вторую унесло течением.

На место происшествия прибыли следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, рядом с селом Благодатное в Хабаровском крае в озере обнаружено тело утонувшей семилетней девочки.