Саратов, , 09:53 — REGNUM Депутат Саратовской областной думы Вадим Рогожин сообщил о нападении на него в здании регионального парламента. Об этом 23 июля пишет газета «Четвёртая власть», председателем редакционного совета которой он является.

По данным издания, инцидент случился 16 июля в парламентском центре облдумы после рабочего совещания по ремонту дорог. Один из коллег, депутат Сергей Курихин, якобы ударил Рогожина по ноге.

Пострадавший обратился за медицинской помощью, поскольку из-за травмы нога распухла и не сгибалась в колене. Также он написал заявление в правоохранительные органы, требуя привлечь оппонента к уголовной ответственности.

Другой информации о происшествии пока нет, ИА REGNUM продолжит следить за развитием событий.

В 2009 году Вадим Рогожин, работавший в то время генеральным директором медиахолдинга «Взгляд», стал жертвой нападения в подъезде дома, после которого более месяца находился в состоянии комы. Недавно дело возобновилось, и Рогожин сделал заявление, что считает заказчиком преступления Сергея Курихина, с которым тогда они вместе работали над проектом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракций КПРФ и «Единая Россия». Инцидент произошел на 11-м часу заседания.

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