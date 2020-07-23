Ханты-Мансийск, , 09:46 — REGNUM В Югре на утро 23 июля действуют 27 лесных пожаров на территории Кондинского, Октябрьского, Самаровского, Советского, Сургутского и Урайского лесничеств общей площадью 8026,7 га. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО.

Днём ранее, 22 июля, в регионе было зафиксировано 9217,62 га горящего леса.

Всего с начала пожароопасного сезона в ХМАО в 2020 году зарегистрировано 285 лесных пожаров общей площадью 32 929,59 га.

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