Саратов, , 10:09 — REGNUM В Саратове водитель экскаватора не убедился в безопасности маневра, начал движение задним ходом и сбил насмерть пешехода. О случившемся ИА REGNUM сообщили в областном управлении ГИБДД.

Смертельное ДТП произошло 22 июля в 16:50 на улице Большая Затонская напротив дома №12. Предварительно, 36-летний водитель экскаватора, двигаясь задним ходом, допустил наезд на 40-летнего мужчину. От полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте.

Сотрудникам полиции предстоит установить обстоятельства случившегося.

ИА REGNUM напоминает, в городе Балаково 20 мая произошло ДТП, повлекшее смерть человека. 30-летний водитель мусоровоза совершал погрузку отходов во дворе дома, когда совершил наезд на 66-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

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