Мадрид, , 09:24 — REGNUM В Испании прокуроры просят до 41 года лишения свободы для предполагаемых членов террористической ячейки, которые обвиняются в организации терактов в Каталонии в августе 2017 года. Об этом сообщает El Periodico.

Прокуратура обвиняет двоих из подсудимых членстве в террористической группировке, изготовлении и хранении взрывчатых веществ, третий проходящий по делу подозревается в соучастии в преступлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа 2017 года на улице Рамбла в Барселоне в группу пешеходов въехал фургон. Похожая атака произошла в городе Камбрильсе. Погибли 16 человек. Ответственность за теракты взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным следствия, в планах террористической ячейки, ответственной за атаки в Каталонии в августе 2017 года, изначально были параллельные теракты в Барселоне и Париже.

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