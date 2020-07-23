Новоузенский район, , 09:23 — REGNUM В Саратовской области проводится доследственная проверка после обнаружения скелетированных останков тела неизвестного мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Во вторник, 21 июля, в вечернее время работавший в поле комбайнер, обнаружил в пяти км к юго-западу от села Пограничное Новоузенского района останки мужчины и сообщил в полицию. Судебно-медицинские эксперты провели осмотр места происшествия и тела мужчины, которое, по предварительным данным, пролежало на открытом участке местности длительное время.

Следствие устанавливает личность погибшего, проверяются сведения по базе данных без вести пропавших лиц. Причину смерти мужчины определит назначенная экспертиза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на неожиданную находку наткнулись охотники 28 марта в Перелюбском районе Саратовской области. Мужчины приехали на охоту и стали разбивать палатку в четырех км от хутора Дерябский. Обходя территорию, они наткнулись на человеческие кости, о чем сразу сообщили в полицию.

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