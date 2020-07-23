Луганск, , 09:17 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ дважды обстреляли территорию ЛНР, сообщили 23 июля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Обстрелам подвергся населённый пункт Знаменка. Украинские силовики выпустили шесть мин калибра 120 мм, а также применили вооружение БМП, сказано в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в результате обстрелов был ранен один военнослужащий Народной милиции ЛНР, повреждения получил жилой дом. ВСУ вели огонь с позиций в районе населённого пункта Кряковка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее силы Народной милиции ЛНР ликвидировали огневую точку боевиков ВСУ, с которой велись обстрелы Знаменки.

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