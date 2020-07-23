Ульяновск, , 09:03 — REGNUM В Майнском районе Ульяновской области ушло в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в нападении на главу администрации поселения. Об этом сообщает региональная прокуратура.

28 марта 2020 года безработный мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире одного из домов в селе Сущевка. По данным правоохранителей, он хотел поджечь жилое помещение, и его действия попытался пресечь глава администрации одного из сельских поселений, но получил удар по руке.

В ходе разбирательств правоохранители также установили, что часом ранее фигурант уголовного дела «выказывал намерение лишить жизни соседку».

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»), ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи»). Дело ушло в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Старомайнского района, которого обвинили в попытке сжечь дом своего знакомого. Правоохранители считают, что злоумышленник разлил по бутылкам легковоспламеняющуюся жидкость, разбил окно и «вбросил в проём три так называемых «коктейля Молотова».

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