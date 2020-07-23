Актюбинск (Актобе), Казахстан, , 09:00 — REGNUM Авиакомпания «Эйр Астана» отложила рейс Актюбинск — Нур-Султане из-за повреждения двери самолета телескопическим трапом, сообщили в пресс-службе компании.

Самолет должен был вылететь 22 июля в 17:30 (15:30 мск). Однако авиакомпания перенесла вылет на 20:00 (18:00 мск) 23 июля. Отмечается, что всем пассажирам предоставлено питание и проживание в гостинице.

Напомним, 13 июля топливно-заправочный автомобиль повредил самолет «Россия» в аэропорту Шереметьево. Авиарейс Москва — Сочи пришлось перенести, а самолет отстранили от полета.

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