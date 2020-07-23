Уфа, , 09:03 — REGNUM Застрявшему в эстакаде мужчине помогли спасатели в Уфе. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба городской гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, вечером 21 июля местный житель решил отремонтировать свое автотранспортное средства и загнал его на эстакаду. В какой-то момент он провалился ногой между металлических прутьев и не смог самостоятельно освободиться. Мужчина обратился к спасателям, которые при помощи инструмента раздвинули прутья и извлекли ногу пострадавшего. Кроме этого, они сдвинули прутья так, чтобы больше никто не смог пострадать.

Прибывшее на место врачи установили, что медицинская помощь мужчине не нужна.

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