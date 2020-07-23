Петропавловск-Камчатский, , 09:06 — REGNUM Сотрудники спасательного отряда МЧС Камчатки нашли тело пропавшего альпиниста, которому в начале июля стало плохо на вершине вулкана Ключевская сопка. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю на своей странице в соцсети Instagram.

«На Камчатке спасатели около семи часов утра 23 июля добрались до кратера Ключевского вулкана. Там они обнаружили тело пропавшего альпиниста», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в данный момент спасатели эвакуируют тело погибшего к подножью вулкана, что из-за сложного маршрута и постоянно меняющихся погодных условий может занять продолжительное время.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 6 июля стало известно, в службу спасения поступило сообщение, что у мужчины при восхождении на вершину Ключевской сопки отнялись ноги и он потерял сознание. Спасателям, прибывшим к вулкану, не удалось в то время пройти к вершине по причине высокой вулканической активности, камнепада и схода селевых потоков, из-за чего операция по спасению была тогда приостановлена.