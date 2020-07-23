Гренобль, Франция, , 08:57 — REGNUM Родителей двоих детей в возрасте трех и десяти лет, которые чудом спаслись от пожара, выпрыгнув из окна квартиры на четвертом этаже во французском городе Гренобль, обвиняют в «пренебрежении», передает BFM TV.

В прокуратуре Гренобля заявили, что по этому случаю открыто расследование.

По словам прокурора Эрика Вайяна, мать ушла по магазинам, а отец ушел на работу. Мать должна была вернуться домой до ухода мужа, но немного задержалась.

Известно, что пожар в квартире, расположенной на четвертом этаже здания в Гренобле, заставил двоих детей выпрыгнуть из окна в объятия нескольких жителей, собравшихся у дома. Старший мальчик сначала помог своему младшему брату, а затем прыгнул сам. Детей доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Напомним, в настоящее время полиция выясняет причину пожара, произошедшего 21 июля 2020 года в Гренобле. Известно, что возгорание произошло в гостиной квартиры. В общей сложности четырнадцать человек пострадали от отравления дымом, а двое пожарных получили ранения.