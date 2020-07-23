Барнаул, , 08:56 — REGNUM Начальник одного из краевых казенных учреждений Алтайского края, уличённый в злоупотреблении служебным полномочиями на сумму около 22 тысяч рублей, не будет осуждён. Как пояснила помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова, поскольку обвиняемый возместил ущерб, нанесённый использованием служебного транспорта в личных целях, уголовное дело решили заменить судебным штрафом.

«С учётом того, что все предусмотренные законом (ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ) основания для этого имелись (совершение впервые преступления небольшой и средней тяжести, возмещение ущерба и заглаживание вреда), следователем отдела вынесено соответствующее постановление, которое вместе с материалами уголовного дела направлено в суд для принятия решения о прекращении уголовного дела в отношении подозреваемого и назначении ему судебного штрафа», — пояснили в следственном управлении.