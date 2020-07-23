Улан-Удэ, , 08:50 — REGNUM На охрану лесов Бурятии от пожаров из федерального бюджета дополнительно выделено 237,8 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, решение принял президент страны Владимир Путин.

По словам руководителя агентства Александра Мартынова, большая часть федеральных средств, около 159,6 млн пойдут непосредственно на тушение пожаров. 78,2 млн потратят на авиационный мониторинг.

«В республике высокий класс пожарной опасности — в районах прогревает до 37 градусов. В таких условиях необходимо усилить наземное патрулирование. Продолжить профилактическую работу», — отметил зампред правительства республики Пётр Мордовской.

Добавим, что всего в этом году в республике зафиксировано более пятисот пожаров, которые охватили почти 90 тыс. га леса. Как сообщало ИА REGNUM, один из сложных пожаров в Забайкальском национальном парке тушили более двух недель. Пройденная огнём площадь превысила 2,3 тыс. га.

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