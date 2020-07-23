Уфа, 23 июля 2020, 08:52 — REGNUM Два человека погибли после падения автомобиля в реку в Башкирии. Об этом 23 июля сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.
По его словам, ДТП произошло вечером в Аскинском районе. Автомобиль «Лада-Приора», за рулем которого находился мужчина 33 лет, выехал на мост через реку Бияваш в д. Амирово.
Он отметил, что в какой-то момент автотранспортное средство упало в реку. Сообщается, что в этой аварии погибли водитель и пассажирка 32 лет.
В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.
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