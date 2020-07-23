Махачкала, , 08:54 — REGNUM Сели и камнепады нанесли серьезный ущерб автомобильным дорогам и разрушили мост в Ахтынском районе Дагестана, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации муниципалитета. Несколько сел района временно остались без транспортного сообщения.

Ливни, обрушившиеся на Ахтынский район накануне, 22 июля, вызвали сход селевых потоков и камнепадов. На 30 км. автодороги республиканского значения Ахты — Курукал — Хнов размыт и снесен мост через балку «Сурады». Из-за этого полностью прекращено автомобильное и пешеходное движение в село Хнов, где проживают более 1,5 тыс. человек.

Селевые потоки также размыли участки республиканской автодороги Магарамкент — Ахты — Рутул при въезде в Ахты, вследствие чего было прекращено дорожное сообщение с Ахтынским и Рутульским районами. Из-за камнепадов и селя без транспортного сообщения также остались села Фий и Гдым.

Отмечается, что размытый участок дороги при въезде в Ахты уже расчищен, автомобильное сообщение восстановлено. Ликвидация последствий стихии продолжатся, нанесенный ущерб будет оценен позже.