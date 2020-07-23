Южно-Сахалинск, , 08:44 — REGNUM В Сахалинской области с начала путины-2020 сотрудники полиции выявили 92 правонарушения в сфере незаконного оборота водных биологических ресурсов Возбуждено 77 уголовных дел, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД России.

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С начала путины правоохранительные органы проводят в регионе одноименное комплексное оперативно-профилактическое мероприятие.

Из 77 возбужденных уголовных дел, 10 преступлений совершили организованные группы лиц. Предварительный ущерб по всем выявленным нарушениям составляет более 4 млн рублей.

«У нарушителей изъято 12 автомобилей, 10 лодок, 1 автомобильный прицеп, 50 запрещённых орудий лова, 9 рыболовецких костюмов и 2 радиостанции», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил усилить на Камчатке работу пограничной службы по пресечению браконьерского промысла лосося запрещенными дрифтерными сетями.