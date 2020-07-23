Тункинский район, Бурятия, , 08:21 — REGNUM Поиски пропавшего в Бурятии Ан-2 с воздуха отложены из-за неблагоприятных погодных условий. Ранее в МЧС объявили на территории республики штормовое предупреждение — ожидаются грозы и сильный ветер.

«Поиски пока отложены. Вылет воздушных судов перенесен, ориентировано до полудня. Сейчас в районе поисков дождь, облачность и ветер», — передаёт «Интерфакс-Сибирь» заявление Сибирского авиационного поисково-спасательного отряда.

Напомним, самолёт вылетел 19 июля из посёлка Кырен в Тункинском районе республики, после чего перестал выходить на связь. На борту находились шесть человек.

В поисковой операции задействованы самолёт Ан-2, а также вертолёт Ми-8, которые ежедневно обследуют до 2 тыс. квадратных км территории. На земле спасатели и представители местных властей опрашивают жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в связи с происшествием следователи возбудили уголовное дело за нарушение правил эксплуатации воздушного судна, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

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По факту исчезновения Ан-2 в Бурятии возбудили уголовное дело

В поисках пропавшего Ан-2 спасатели ежедневно обследуют до 2 тысяч кв. км

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