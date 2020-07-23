Тулун, Иркутская область, , 08:08 — REGNUM Прокуратурой Иркутской области вскрыты факты неоказания чиновниками должной помощи жителям Тулуна — города, наиболее пострадавшего от наводнения летом 2019 г. Как сообщает официальный сайт надзорного ведомства, что речь идёт о разовой материальной и финансовой помощи.

«С целью устранения нарушений прокуратурой области в адрес и.о. первого заместителя губернатора Иркутской области — председателя правительства Иркутской области внесено представление. В результате принятых мер, выплату единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой имущества получили свыше 500 человек на сумму более 25 млн. рублей», — пояснили в прокуратуре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось в конце июля 2019 г. После продолжительных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Наиболее всего пострадали Тулун и Нижнеудинск. Президент России Владимир Путин трижды побывал в Приангарье, решая проблемы подтопленцев.