Иркутск, , 07:27 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 23 июля, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 12 323 человека, причём 171 добавился только за последние сутки.

Не обошлось без новых смертей: два пациента с SARS-CoV-2. Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 173 человека.

В инфекционных отделениях стационаров лечатся 1037 пациентов с SARS-CoV-2, из них 87 человек болеют тяжело. Выздоровели 8352 человека.

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