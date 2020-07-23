Баунтовский район, Бурятия, , 07:02 — REGNUM В посёлке Уакит на севере Баунтовского района Бурятии медведь задрал двухгодовалого быка. Труп животного был найден 22 июля возле детской площадки, сообщает «Ариг Ус online».

Как отмечается, инцидент произошёл ночью. По словам главы поселения Николая Козырева, хищник напал на быка на окраине, однако жертве удалось вырваться и убежать вглубь посёлка.

«И уже тут мучительной смертью помирала. Полдеревни слышало, как орал бычок, собаки лаяли», — передаёт портал слова главы.

Он добавил, что подобные инцидент произошёл впервые за несколько лет. Ранее медведи нападали на домашних животных, но не в посёлке. Поэтому местные жители приняли решение получить разрешение на отстрел зверя.

Читайте также: На Колыме медведи массово выходят к людям