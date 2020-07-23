Чойский район, Алтай, , 06:41 — REGNUM 17-летнего подростка в Республике Алтай обвиняют в покушении на убийство троих взрослых. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл в ночь с 17 на 18 июля 2020 года в селе Паспаул Чойского района.

По данным следствия, обвиняемый был у знакомых в состоянии алкогольного опьянения. После совместной гулянки он внезапно взял нож и ударил им несколько раз 24-летнего собутыльника.

«Сразу же после этого злоумышленник прошел в соседнюю комнату, где спали хозяйка дома и ее сожитель. Подросток клинком ножа нанес спящим мужчине и женщине не менее чем по одному удару каждому в область шеи, после чего скрылся с места происшествия», — отметили в ведомстве.

Однако всем потерпевшим удалось выжить. Очнувшись, один из них вызвал скорую помощь. Все трое были госпитализированы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц». Подозреваемый был задержан и заключён под стражу. В следствии, помимо расследования преступления, намерены также проверить условия жизни подростка, а также работу органов профилактикию

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