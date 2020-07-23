Елизово, Камчатский край, , 06:22 — REGNUM Пожар произошел в здании деревянной бане в поселке Сокоч Елизовского района Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Сообщается, что возгорание произошло в ночь на 23 июля в одноэтажном здании с прилегающей к нему баней по улице Лесной. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия в составе шестерых человек и двух единиц спецтехники. К моменту прибытия пожарных огнем были охвачены оба строения.

Пожар удалось ликвидировать. В результате возгорания на 80% оказались повреждены и здание, и баня. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня произошел пожар в дачном доме в Петропавловске-Камчатском. Пострадавших не было.

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