Кызыл, , 06:12 — REGNUM Спасатели в Туве опубликовали список дорог, проезд по которым затруднён или оказался полностью невозможен из-за последствий паводка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, на федеральной трассе Р-257 «Енисей» проезд удовлетворительный.

Из-за разрушенных или находящихся в аварийном состоянии мостов введены ограничения для проезда по таким дорогам, как Кызыл — Мажалык — Аянгаты, Хандагайты — Мугур-Аксы, Бай-Хаак — Чал-Кежиг, а также на подъезде к селу Арыскан.

Во многих местах дороги разрыты или разрушены железобетонные трубы. Спасатели устанавливают предупреждающие знаки, а также организуют объездные дороги.

Между тем, в регион может прийти вторая волна паводка. Такое предупреждение накануне объявили в МЧС в связи с дождями. Как сообщало ИА REGNUM, в результате могут быть подтоплены низменные участки местности.

Подробнее: В Туве ожидают новую волну паводка из-за дождей

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