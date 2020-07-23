Якутск, , 06:16 — REGNUM Якутский городской суд 20 июля в особом порядке судебного разбирательства рассмотрел уголовное дело по обвинению жителя Тюмени в совершении хулиганских действий с использованием предмета, в качестве оружия в психдиспансере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

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Речь идёт о стороннике шамана Александра Габышева, который ворвался в психдиспансер и хотел освободить его.

«Действуя умышленно, 30-летний мужчина проник в помещение комнаты персонала и, демонстрируя работникам учреждения удерживаемый в правой руке имитирующий пистолет предмет, используемый в качестве оружия, который согласно заключению экспертизы является игрушкой и к огнестрельному оружию не относится, потребовал освободить пациента, тем самым, нарушил общественный порядок, условия безопасности в обеспечении спокойствия находящихся на стационарном лечении больных и распорядок работы лечебного учреждения», — пояснили в суде.

Подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением, вину признал полностью.

Суд учёл все обстоятельства совершения преступления, полное признание вины, раскаяние, сотрудничество со следствием, наличие малолетних детей, положительные характеристики, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и назначил тюменцу наказание в виде исправительных работ сроком на 1,5 года с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске утром 22 июня вооруженный сторонник шамана Александра Габышева пытался его вызволить из психдиспансера.

Врачебная комиссия Якутского психоневрологического диспансера выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих.

22 июля по заключению повторной медкомиссии шамана выпустили из психиатрической больницы.