Тункинский район, Бурятия, , 05:54 — REGNUM Третий день поисков пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 завершился безрезультатно. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, задействованные в операции воздушные суда ищут самолёт в труднодоступной местности.

Как отмечается, ежедневно обследуется территория площадью около 2000 квадратных километров.

«Оказывается психологическая поддержка родственникам пропавших, обратившихся на телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Бурятия», — отметили в управлении.

Накануне следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения Ан-2. Как сообщало ИА REGNUM, в следствии полагают, что в результате авиапроисшествия могли пострадать люди.

Напомним, самолёт авиакомпании «Феникс» вылетел из посёлка Кырен Тункинского района Бурятии 19 июля, после чего перестал выходить на связь. На борту находились шесть человек — два члена экипажа и четверо пассажиров. Поиски ведутся на территории трёх районов Бурятии и Иркутской области.

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