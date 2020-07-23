23 июля 2020 | Время чтения 5 мин

Три брата, некогда занимавших высокие посты в Ингушетии, вплоть до министерских, попали под следствие, а ещё один ранее лишился депутатского мандата досрочно.

Анастасия Степанова, , 05:53 — REGNUM В Ингушетии громкий скандал — задержан глава Счётной палаты республики Мустафа Белхороев, его брат — директор аграрного техникума Курейш, а до этого под арест был отправлен третий член этой же семьи — депутат парламента региона Якуб Белхороев. Также без мандата остался и 60-летний Яхья Белхороев. Братья — внуки известного в республике религиозного деятеля Батал-хаджи Белхороева. ИА REGNUM попыталось проанализировать с чем связан интерес следствия, а также активы братьев и их связи.

Мустафа Белхороев Kspri.ru

Громкие задержания

22 июля 2020 года был задержан глава Контрольно-счётной палаты республики Мустафа Белхороев. Ведомство было учреждено аппаратом народного собрания республики в марте 2004 года. Свой пост председателя фигурант занял в мае 2014 года.

62-летний Белхороев по специальности «инженер-механик сельскохозяйственной отрасли». В разные годы он работал директором совхоза «Маяк» Назрановского района, был замглавы Назрановской нефтебазы, заведующим Карабулакской нефтебазой. В 2002—2008 годы занимал пост заминистра сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии. В 2008 году стал главой этого же министерства. До поста главы КСП был советником главы республики.

В тот же день был задержан и Курейш Белхороев — директор государственного бюджетного учреждения «Назрановский аграрный техникум имени А. Б. Зязикова». Свой пост в подведомственном минобрнауки региона техникуме Белхороев занимает с февраля 2015 года.

Из открытых источников известно, что у 54-летнего Курейша Белхороева три высших образования — юрист, психолог и инженер-механик. В разные годы он занимал руководящие посты в коммерческих компаниях и госпредприятиях. В 90-х годах он был зампредседателя правительства Ингушетии. После этого — депутатом. Занимал должность замглавы Федеральной службы по надзору транспорта по СКФО, а также был главным государственным транспортным инспектором по республике. Помимо этого, в 2011—2014 годы Белхороев входил в координационный совет по антитеррористической и противодиверсионной защите объектов транспорта региона.

Официально подробности задержания обоих фигурантов не сообщаются. Известно лишь, что они доставлены в Москву для избрания меры пресечения.

Фамилия семьи упоминалась два года назад, когда в декабре 2018-го был убит Ибрагим Белхороев. Эта смерть повлекла за собой цепочку преступлений. В 2019 году в Москве были убиты полицейские, в том числе глава Центра «Э» Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев.

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Арест экс-главы фонда соцстраха

В середине июля 2020 года был отправлен под арест бывший управляющий отделения Фонда социального страхования Ингушетии, депутат Народного собрания региона Якуб Белхороев. Ему вменяется растрата и присвоение бюджетных средств в размере 19 млн рублей. Следователи считают, что совместно с Беланом Тачиевым фигурант оформил по фиктивным документам выплаты «в связи с несчастными случаями на производстве себе, своим близким и знакомым». Оба подозреваемых на сегодня находятся под стражей.

Якуб Белхороев являлся членом «Единой России», входил в комитет по образованию, культуре и связям с религиозными организациями. Имеет два высших образования — юридическое и «бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности». В разные годы он работал специалистом министерства нефтяной и химической промышленности Чечни, в администрации Грозного, занимал руководящие посты в госпредприятии «Сортсемовощ», ЗАО «Старт». Около трёх лет был главой городского округа Магас.

Депутат без мандата

22 июля 2020 года депутат Народного собрания Ингушетии Яхья Белхороев досрочно лишился мандата. Ему вменялось, что в 2017—2018 годы он предоставил в декларациях о доходах недостоверные сведения, а именно не были поданы справки на имущество ребёнка, скрыты 110 тыс. рублей дохода и не задекларирован автомобиль «Мерседес», записанный на несовершеннолетнего сына.

На сайте парламента Белхороев всё ещё числится депутатом от фракции «Единой России». Он был главой комитета по здравоохранению и социальной политике. Врач по образованию в разные годы он работал в больницах региона, а в 90-х годах был начальником разных отделов в министерстве здравоохранения и социального развития республики. Также в 1990-х годах являлся гедиректором ОАО «Панацея», начальником отдела Российского центра медицины катастроф «Защити». Яхья Белхороев был депутатом пяти созывов — с 1999 года. На очередной срок был избран в сентябре 2016 года.

Административным истцом в деле о досрочном сложении полномочий выступил прокурор республики, ответчиком — Народное собрание. Иск был удовлетворен Магасским районным судом еще в феврале 2020 года, но ответчик пытался обжаловать вердикт в Верховном суде Ингушетии.

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Активы и связи братьев Белхороевых

Каких-либо действующих компаний в ЕГРЮЛ ни за одним братом не зарегистрировано. Между тем Курейш Белхороев был единственным учредителем и директором ЗАО «Автоцентр «ГАЗ». Компания была создана в селе Яндаре Назрановского района Ингушетии 27 ноября 1992 года и ликвидирована 31 августа 2009 года.

На сегодня Якуб Белхороев, арестованный в середине июля 2020 года, является соучредителем регионального общественного фонда имели Батал-хаджи Белхороева. Фонд был создан в Магасе 25 июля 2011 года. Отчёта о расходовании и поступлении средств в фонд на сайте Минюста РФ, где должны отчитываться все некоммерческие организации, найти не удалось. На ввод ОГРН база выдает — «ничего не найдено».

Известно, что в июле 2015 года управление минюста РФ по Ингушетии проверяло соответствие «деятельности некоммерческой организации, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным её учредительными документами» и обнаружила некие нарушения. Подробности не сообщались.

Учредителями фонда, помимо Белхораева, являются Иса Богатырев, Султан Хочубаров, Беслан Точиев, Белан Тачиев (данные совпадают с данными фигуранта уголовного дела). Председатель общества — Иса Точиев.

В активе Богатырева на сегодня есть действующая строительная компания в городе Карабулак — ООО «Инвестстрой». Компания по основному виду деятельности является строительной, но при этом в ней числится лишь один сотрудник. ООО работает с января 2001 года, а единственным владельцем Богатырев стал в декабре 2006 года. В 2013—2018 годы в том же городе работала фирма по производству бетона — ООО «Интерком», где с 2015 года Богатырев был единственным владельцем вплоть до ликвидации компании.

Султан Хочубаров до декабря 2019 года числился главой крестьянского хозяйства, специализировавшегося на разведении молочного крупного рогатого скота, производстве сырого молока. Был он и индивидуальным предпринимателем.

Белан Тачиев также работал как ИП в 2009—2010 годы — в сфере выращивания многолетних культур.

Расследование уголовных дел, фигурантами которых стали братья Белхороевы, продолжается.