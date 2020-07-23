Сеул, , 05:35 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Сообщается, что среди новых случаев 39 связаны с передачей вируса внутри страны. Это наивысший показатель за последние 18 дней. При этом 11 новых случаев были выявлены в столице Южной Кореи Сеуле.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории Республики Корея достигло 13 938. Число жертв осложнений COVID-19 в стране осталось прежним — 297 человек.