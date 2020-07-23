Лима, , 05:25 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано на территории Перу, сообщает национальной сейсмологический центр страны.

Эпицентр сейсмомобытия находился в провинции Каравели на юге Перу. Очаг подземных толчков располагался на глубине 34 километров. Пока информации о возможных пострадавших или разрушениях не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля на территории Тибета было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6. В уезде Ньима, где произошло сейсмособытие, объявили режим чрезвычайного реагирования. Однако пока данных о пострадавших не поступало.

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