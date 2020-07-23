Петропавловск-Камчатский, , 05:05 — REGNUM На Камчатке спасателям удалось добраться до кратера вулкана Ключевского. Турист, находившийся там 17 дней, обнаружен мёртвым.

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Информация о завершении операции появилась на странице камчатского министерства специальных программ в Instagram.

Группа спасателей добралась до кратера около семи утра. Тело туриста спускают в штурмовой лагерь на отметке 3,5 тыс. метров. Операцию осложняет снег и сильный ветер, сообщили ИА «Кам 24» в региональном управлении МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о том, что туристу стало плохо у кратера вулкана поступила 6 июля. Известно у альпиниста отказали ноги и он потерял сознание. С этого дня началась спасательная операция, к которой подключились коллеги пропавшего мужчины из Приморья. Добраться до кратера спасателям сначала не позволяла активность вулкана, а потом снег и сильная метель.

Спасатели делали попытки высадить десант возле кратера. Но вертолёт не смог приблизиться к месту высадки из-за парогазовых выбросов из кратера самого высокого в Евразии действующего исполина.