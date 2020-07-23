Якутск, , 04:52 — REGNUM Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по факту мошенничества и хищения с использованием служебного положения в отношении бывшего начальника управления молодёжи и семейной политики городской администрации города Якутска Константина Соколова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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В ходе следствия установлено, что обвиняемый с августа по декабрь 2019 года подписал фиктивные акты о проведении мероприятий по двум муниципальным контрактам, в том числе обучающих тренингов в рамках развития добровольчества, ликвидации последствий ЧС и поиску пропавших лиц, которые по факту никем не проводились.

Фиктивные документы он предъявил в департамент финансов администрации города, на основании которых предпринимателю, с которым были заключены муниципальные контракты были перечислены 398 тыс. рублей. Деньги «исполнитель» передал Соколову, который их потратил на собственные нужды.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области бывшего директора ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева» заподозрили в мошенничестве. По факту хищения 3,7 млн рублей возбуждено уголовное дело.