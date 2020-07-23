Богота, , 05:05 — REGNUM В столице Колумбии Боготе при столкновении двух автобусов пострадали не менее восьми человек. Об этом 22 февраля сообщает радиостанция La FM.

ДТП произошло в вечернее время в северном районе столицы в результате того, что водитель одного из автобусов не справился с управлением. Потерявший управление автобус врезался во второе пассажирское транспортное средство.

По информации радиостанции, при столкновении пострадали восемь пассажиров. С травмами различной степени тяжести их доставили в медицинское учреждение, расположенное поблизости.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, тела ещё двоих погибших военнослужащих, которые летели на упавшем в Колумбии вертолете Black Hawk, найдены. Ранее сообщалось о девяти жертвах крушения и двоих пропавших без вести.

Читайте также: В Колумбии число погибших при крушении военного вертолета выросло до 11