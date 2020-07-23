Лхаса, Китай, , 04:37 — REGNUM Жертв или пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,6, произошедшего в Тибете на юго-западе Китая, не зафиксировано, сообщает 23 июля агентство Сниьхуа.

Землетрясение произошло в 4:07 по местному времени в уезде Ньима, сообщили в Китайском метеорологическом центре. Эпицентр залегал на глубине 10 км по координатам 33,19 градуса северной широты и 86,81 градуса восточной долготы.

В уезде объявлено чрезвычайное реагирования. Подача электроэнергии, водоснабжения и инфраструктура связи функционируют в нормальном режиме. Эпицентр был в менее чем 20 км от поселка Жонгмар, который расположен в среднем на высоте 5000 метров.