Кабул, , 03:48 — REGNUM Соединенные Штаты осуждают авиаудар по афганской провинции Герат, нанесенный ВВС Афганистана и приведший к гибели мирных жителей, заявил спецпредставитель Госдепа США Залмай Халилзад на своей странице в Twitter.

«Фотографии и свидетельства очевидцев указывают на то, что многие гражданские лица, включая детей, стали жертвами афганского авиаудара. Мы осуждаем эту атаку и поддерживаем расследование», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля были нанесены авиаудары на востоке Афганистана в провинции Герат. В результате авианалета погибли 45 человек, среди которых были боевики и мирные жители. Военное командование США в Афганистане заявило о непричастности к нанесению авиаударов.

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