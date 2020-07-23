Анкоридж, США, , 02:48 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5 у берегов Аляски, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия располагался в 76-и километрах к югу от залива Иванова. Очаг землетрясения залегал на глубине 39,07 километров. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля землетрясение магнитудой 7,8 произошло у побережья Аляски. Его эпицентр располагался в 836 километрах от города Анкоридж на глубине 13 километров. Данных о пострадавших не поступало.

Читайте ранее в этом сюжете: У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,8