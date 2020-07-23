Мехико, , 01:59 — REGNUM При строительстве крупной районной больницы в столице Мексики произошёл обвал грунта. Об этом глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум 22 июля сообщает на своей странице в Twitter.

Происшествие случилось на строительной площадке главной районной больницы Топилехо, расположенной в южном столичном округе Тлальпан.

«На оползне грунта при строительстве корпуса больницы общего профиля в Топилехо четыре человека получили лёгкие травмы. На место происшествия прибыли службы городского отделения скорой помощи «, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, их жизнь находится вне опасности. О причинах произошедшего пока не сообщается.