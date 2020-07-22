Балашиха, Московская область, , 23:03 — REGNUM По факту гибели 15-летней девочки в микрорайоне Заря подмосковной Балашихи возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на официальном портале главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

Отмечается, что 22 июля на территории лесистой местности микрорайона под секцией бетонного забора обнаружено тело 15-летней девочки. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По имеющейся информации, во время прогулки с подругой девочка случайно задела палку опоры конструкции забора, в следствии чего одна из секций упала на подростка и раздавила его насмерть.

«В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Поводится осмотр, устанавливается собственник территории, а также конструкции бетонного забора. Планируются допросы очевидцев», — сказано в сообщении.

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