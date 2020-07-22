Красногорск, , 22:58 — REGNUM Подмосковные следователи проверяют информацию СМИ о нападении собак на детей в Красногорске. Об этом сообщается на официальном портале главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

В сообщении указано, что речь идёт о двух инцидентах, которые были описаны в СМИ. В первом случае на ребёнка напала собака породы Хаски, во втором — бездомная дворняга. Оба ребёнка были госпитализированы. По данным фактам начата доследственная проверка.

Отмечается, что на данный момент следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Будет опрошен хозяин собаки породы Хаски и очевидцы нападения собаки на семилетнего мальчика.

«Также будет дана правовая оценка действию (бездействию) должностных лиц местной администрации в части вопроса отлова бездомных собак. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении.

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