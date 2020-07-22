Ханты-Мансийск, , 22:24 — REGNUM В Югре житель Ханты-Мансийска приговорён к 16 годам лишения свободы за убийство бывшей супруги и её отчима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Следствием и судом установлено, что 30 мая 2019 года 43-летний гражданин, разозлённый тем, что его бывшая жена задумала переезд с их двумя несовершеннолетними детьми в другой регион России, с карабином «Сайга» отправился в садовый кооператив «Учитель» Ханты-Мансийска, где проживала экс-супруга.

Там он забрал детей, расстреляв на месте 33-летнюю бывшую жену и её 58-летнего отчима.

Суд признал стрелка виновным по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух лиц») и приговорён к 16 годам лишения свободы. С него также взыскана компенсация морального вреда в пользу родственников погибших в размере более четырёх миллионов рублей.