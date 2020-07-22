Набережные Челны, Татария, 22 июля 2020, 19:56 — REGNUM По меньше мере три человека пострадали в результате ДТП с участием маршрутного микроавтобуса в Набережных Челнах. Об этом сообщили 22 июля в пресс-службе МВД по Татарии.
Как уточняется, авария произошла около 18:00 на пересечении проспектов Автозаводского и Сююмбике. Столкнулись микроавтобус марки «ГАЗель» и легковой автомобиль Honda Accord.
На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники ГИБДД, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.