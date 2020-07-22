Ростов-на-Дону, , 19:48 — REGNUM Сегодня, 22 июля, в Ростовском-на-Дону гарнизоном военном суде вынесли приговор военным медикам Минобороны России, обвиняемым в получении взятки и превышении должностных полномочий. Подсудимые приговорены к реальным срокам лишения свободы, передаёт ИА REGNUM.

На скамье подсудимых оказались бывший начальник филиала № 2 главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны России и руководитель отделения (врачебно-лётной экспертизы и отбора специалистов) филиала. Судом установлено, что медики в феврале 2018 года получили взятку за выдачу фиктивной справки о недуге. На основании документа военнослужащий был признан ограниченно годным к прохождению службы. Сумма взятки составила 165 тыс. рублей.

Суд назначил фигурантам уголовного дела пять лет и четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Также им придётся выплатить крупные штрафы и запрещено занимать государственные должности. Приговор в законную силу не вступил.

ИА REGNUM напоминает, что материалы данного уголовного дела были переданы в суд в октябре 2019 года.

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