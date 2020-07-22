Нижний Новгород, , 19:07 — REGNUM В Нижнем Новгороде обнаружен возможный источник запаха газа, на который жаловались жители города 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Противогазы

«В настоящее время обнаружен один из возможных источников появления запаха газа», — говорится в сообщении ведомства. При этом источник в прокуратуре не раскрыли.

При наличии оснований по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, сильный запах газа, а точнее, одоранта, который подмешивают в состав сырья, почувствовали постепенно жители всех районов Нижнего Новгорода в воскресенье днем, 19 июля. В газовых компаниях, Нижегородском водоканале и ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» аварийных ситуаций не зафиксировали. По данным станции скорой медицинской помощи города Нижнего Новгорода, в этот день 47 человек обратились с жалобами на плохое самочувствие от запаха газа.

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Правительство региона обратилось в прокуратуру для выяснения причин инцидента, где была организована проверка соблюдения действующего законодательства.

Специалисты регионального управления МЧС проверили все газозаправочные станции, не выявив аварийных ситуаций. Спустя сутки ведомство отчиталось, что источник запаха так и не найден.

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Глава министерства энергетики и ЖКХ региона Андрей Чертков отмечал, что также будут проверяться и дорожный, и речной, и транспорт железных дорог на предмет перевозки химических веществ, работу всех газовых систем проверяет Ростехнадзор.

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